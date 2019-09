فيلم Joker يحصد جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا .. وهذه قائمة الفائزين كاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - نجح الفيلم الأمريكي "Joker" للمخرج تود فيليبس والممثل خواكين فينيكس في حصد جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 76، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان الذي أعلنت جوائزة ليل أمس -السبت-.



وعند استلامه الجائزة، شكر مخرج الفيلم، تود فيليبس، الشركة المنتجة "وارنر براذرز" وشركة "دي سي" للقصص الهزلية، "لمنحهم إياه تأرجح جريء مع الفيلم"، كما شكر بطله، الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، على ثقته به.



ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائي.



وسيضم الفيلم الجديد عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.



ويعرض كلا من خواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس، في فيلم "الجوكر"، رؤيتهما الخاصة، لشخصية أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملاً منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.



ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.



قائمة الفائزين كاملة



وفاز المخرج روي أندرسون، بجائزة أفضل مخرج في جوائز المسابقة الرسمية، وحصد لوكا مارينيللي جائزة أفضل ممثل عن فيلم “Martin Eden”، بينما حصدت أريان أسكارديا، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “Gloria Mundi”.

وحصد فيلم”No.7 Cherry Lane” للمخرج يون فان، جائزة أفضل سيناريو، بينما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى “An Officer and a Spy”، للمخرج يون فان، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فرانكو ماريسكو، عن فيلم “The Mafia Is No Longer What It Used to Be”، وكانت جائزة أفضل ممثل صاعد، من نصيب توبي والاس عن فيلم “Babyteeth”.

بينما حصد جوائز مسابقة آفاق كل من:

“Atlantis” للمخرج فالنتين فاسيانوفيتش، فاز بجائزة أفضل فيلم، بينما حصد المخرج ثيو كورت جائزة أفضل مخرج عن فيلم “Blanco en Blanco”، وحازت مارتا نيتو جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “Madre di”، وسامي بوعجيلة جائزة أفضل ممثل عن فيلم “بيك نعيش”، وكانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب “Verdict” للمخرج رايموند ريباي جوتيريز.

وفيما يخص جوائز أفلام الواقع الافتراضي:

حصد “The Key” للمخرجة سيلين تريكارت، جائزة أفضل فيلم، بينما حاز جائزة أفضل سيناريو فيلم “Daughters of Chibok” للمخرج جويل كاشي بينسون، وجائزة أفضل محتوى تفاعلي “A Linha” للمخرج ريكاردو لاجنارو.

وفي مسابقة كلاسيكيات فينيسيا:

حاز “Extase” للمخرج جوستاف مشاتي على جائزة أفضل فيلم مرمم، بينما حاز فيلم “Babenco: Tell Me When I Die” للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل وثائقي، كما حاز الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” للمخرج أمجد أبو العلا، على جائزة العمل الأول.

ويعقب حفل توزيع الجوائز عرض خاص لفيلم الختام “The Burnt Orange Heresy”، للنجمة إليزابيث ديبيكي، ويسرد الفيلم قصة تاجر يخطط لعملية سرقة للوحة نادرة، من أعمال واحد من أكثر الرسامين غموضا على مر العصور، لكن جشع هذا التاجر يحركه، لأن يصبح مستهلكا لهذا النوع من السرقات، حيث يتطور الأمر مع خروج إحدى العمليات عن السيطرة.

