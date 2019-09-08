الفنانة سلطانة تطلق "غطرفي يا بنت السعودية" بمناسبة اليوم الوطني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - أطلقت الفنانة سلطانة في قناتها الرسمية على "يوتيوب" عملها الغنائي الجديد بعنوان "غطرفي يا بنت السعودية"، تعاونت فيها مع الشاعر "عازف"، والملحن "السلطان"، والموزع الموسيقي سمير سالم، والمخرج فؤاد.



وعبَّرت الفنانة سلطانة من خلال الأغنية، عن مدى شكر وعرفان بنات السعودية للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمنحهن حقوقهن كاملةً، انطلاقاً من إيمانهما بأن المرأة اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومتين على أسس الدين الحنيف.





وتقول كلمات الأغنية:

غطرفي يا بنت السعودية

وابتدي المشوار في الرؤية العظيمة

بنت أبوكِ شامخة بين الأمم

والقيم نبراس من نبض العلم

عاش سلمان الحزم راعي الهمم

وعشت يا محمد يا شيخ العزم

حنا بنات الوطن نفدي الوطن

نبني الأمجاد عبر الزمن



فيديو الأغنية:



