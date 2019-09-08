السعودية شهد أمين.. تبهر النقاد وتفوز بجائزة “فيرونا”

فازت المخرجة السينمائية السعودية شهد أمين بجائزة «فيرونا» عن فئة الفيلم الأكثر إبداعاً، ضمن أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، وذلك عن فيلمها الروائي «سيدة البحر». وتدور أحداث الفيلم في إطار أسطوري، حول قصة فتاة يافعة اسمها حياة، تنشأ في قرية فقيرة تحكمها تقاليد مظلمة تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. ويتناول العمل قضية تغيير واقع دور المرأة داخل المجتمع، من خلال إطار خيالي جامح. ويُعد فيلم «سيدة البحر»، الذي صورت أحداثه في سلطنة عمان، أول فيلم للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، ومستوحى من فيلمها القصير الحائز على جوائز عدة، الذي يحمل عنوان «حورية وعين». ويجسد بطولة الفيلم كل من الفنانين بسيمة حجّار، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي، وهو من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي.

واحتفى الوسط الفني السعودي بالحضور المشرف للسينما السعودية والمخرجة شهد أمين. وقال الفنان إبراهيم الحساوي: «‏آمنت بشهد أمين فنانة خلاقة ومتفردة منذ مشاهدتي لفيلمها القصير حورية وعين سنة 2014 في مهرجان أبوظبي السينمائي، عندما كنت عضوا في لجنة التحكيم». وأضاف: «أدهشتنا أنا ومن معي في التحكيم بفيلمها التحفة. وها هي تحقق إنجازا جديدا في فيلمها الطويل «سيدة البحر»، الذي عرض حاليا في فينيسيا. مبروك». وفي السياق نفسه، قال الناقد والصحفي رجا ساير: «‏جائزة مهمة للمخرجة السعودية شهد أمين في مهرجان فينيسيا السينمائي. أهمية الجائزة تكمن في أنها مرتبطة بالجانب الفني الإبداعي الجمالي، الذي يهمنا أن تصطبغ به السينما السعودية، والفن السعودي عموماً. مبروك لشهد ولنا». يذكر أن المخرجة الشابة شهد أمين درست الإخراج في مدرسة «متروبوليتان السينمائية» بلندن، ثم عادت إلى السعودية وعملت مساعد مخرج في بعض الإعلانات والأفلام، وبعدها انطلقت لتكمل مشوارها الدراسي بتعلم كتابة السيناريو في نيويورك، وسبق أن حصد فيلمها «حورية وعين» جائزة أفضل فيلم بمهرجان أبوظبي السينمائي.