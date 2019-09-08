بالفيديو: إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

كشفت الإعلامية اللبنانية سازديل سبب لجوئها إلى عملية تجميد البويضات، مشيرة إلى أنها متخوفة من أن يكون لديها مرض وراثي يمنعها من الإنجاب عند تقدمها في السن.

وقالت سازديل، المعروفة بـ“شبيهة كيم كارداشيان“، في تصريحات تلفزيونية: إنه ”من الممكن أيضًا تأخر سن الزواج، حينها سأضطر للجوء إلى بويضاتي المجمدة“.

وأكدت ”ليس لدي وقت للحمل والتعطل، هذه العملية ليست صعبة على الإطلاق ويكون لها تحضيرات قبل إجرائها لمدة أسبوعين، أول شيء لا بد من عمل فحص للمبيض لمعرفة إذا كانت هناك زيادة في البويضات أم لا“.

وكانت سازديل، قد أجرت عملية تجميد البويضات داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت صورًا قبل خضوعها للعملية عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“.

وعلّقت على الصور آنذاك قائلةً: ”اليوم عملت تفريز بويضات بمستشفى الجامعة الأمريكية لأنه حابه بعدين جيب أكتر من بيبي مع بعض إن شاء الله“.

يذكر أن عملية تجميد البويضات أصبحت متاحة في بعض الدول العربية، منها لبنان، مع وضع مشروع قانون يمنع التبرع بتلك البويضات للغير.