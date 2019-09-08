سيد رجب وسميرة عبدالعزيز وكمال.. أبرز المكرمين في مهرجان المسرح التجريبي

أعلنت إدارة مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر في دورته السادسة والعشرين برئاسة الفنان سامح مهران، تكريم مجموعة من الفنانين الذين أثروا الحركة المسرحية بفنهم على مستوى التمثيل والإخراج والنقد.

وقررت إدارة المهرجان تكريم كل من: "الفنان سيد رجب، الفنانة سميرة عبدالعزيز، المخرج والممثل أحمد كمال، والناقد المسرحي عبد الرازق حسين"، وأيضًا تقرر تكريم أسماء بعض المبدعين الراحلين

وهم "المخرج هناء عبدالفتاح، الناقد حازم شحاتة، والمخرج محمد أبوالسعود".جدير بالذكر أن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر تبدأ في التاسع من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم التاسع عشر من نفس الشهر.