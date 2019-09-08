أعلنت إدارة مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر في دورته السادسة والعشرين برئاسة الفنان سامح مهران، تكريم مجموعة من الفنانين الذين أثروا الحركة المسرحية بفنهم على مستوى التمثيل والإخراج والنقد.
وقررت إدارة المهرجان تكريم كل من: "الفنان سيد رجب، الفنانة سميرة عبدالعزيز، المخرج والممثل أحمد كمال، والناقد المسرحي عبد الرازق حسين"، وأيضًا تقرر تكريم أسماء بعض المبدعين الراحلين
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر تبدأ في التاسع من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم التاسع عشر من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد رجب وسميرة عبدالعزيز وكمال.. أبرز المكرمين في مهرجان المسرح التجريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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