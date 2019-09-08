شاهد.. كريم عبدالعزيز يروج لأحدث أفلامه مع أحمد عز "كيره والجن"

كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن موعد عرض فيلمه الجديد "كيرة والجن"، الذي يقوم ببطولته أمام الفنان أحمد عز، والمأخوذ عن رواية "1919" الشهيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر عبدالعزيز صورة جمعته بعز يرتدي فيها ملابس ترجع إلى التسعينات بما يتناسب مع أحداث الفيلم الذي يشارك به الثنائي حاليًا، وعلق على الصورة قائلًا: "انتظرونا صيف 2020.. فيلم كيره والجن، عن رواية 1919".



جدير بالذكر أن فيلم "كيره والجن"، يرصد حقبة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويستعرض واقع المجتمع المصري فترة الإحتلال الإنجليزي، كاشفًا عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال. "إنستجرام".نشر عبدالعزيز صورة جمعته بعز يرتدي فيها ملابس ترجع إلى التسعينات بما يتناسب مع أحداث الفيلم الذي يشارك به الثنائي حاليًا، وعلق على الصورة قائلًا: "انتظرونا صيف 2020.. فيلم كيره والجن، عن رواية 1919".جدير بالذكر أن فيلم "كيره والجن"، يرصد حقبة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويستعرض واقع المجتمع المصري فترة الإحتلال الإنجليزي، كاشفًا عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

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