الليلة.. عرض طابور الحيوانات على مسرح عرائس الساقية

يقدم مسرح عرائس ساقية الصاوي، الليلة، العرض المسرحي "طابور حيوانات"، تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوى، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن مسرح الساقية للعرائس انطلق منذ عام 2005، وقدم العديد من المسرحيات والعروض التي استهدفت الأطفال، ومن مشروعاته المسرح التربوى، الذى يقدم عروضه بصفة دورية فى الجمعة الأولى من كل شهر. الساعة السابعة والنصف مساءً.يذكر أن مسرح الساقية للعرائس انطلق منذ عام 2005، وقدم العديد من المسرحيات والعروض التي استهدفت الأطفال، ومن مشروعاته المسرح التربوى، الذى يقدم عروضه بصفة دورية فى الجمعة الأولى من كل شهر.

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