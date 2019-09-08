حلقة نقاشية عن المسرح المستقل بالمركز القومي

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق حلقة نقاشية حول"المسرح المستقل"، وذلك بمقر المركز الكائن بـ 9 شارع حسن صبري بالزمالك. تناول الحضور في الحلقة النقاشية كافة جوانب المسرح الحر بأشكاله ومضامينه وهمومه وكيفية دعمه وتفعيله، وكان من أبرز الحضور المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، المخرج المسرحي طارق الدويري، الناقدة مايسة زكي، الكاتبة رشا عبد المنعم، مع الكاتب المسرحي الكبير عبد الرازق حسين رئيس تحرير مجلة المسرح، والذي أكد على نشر تغطية كاملة لكافة الآراء المطروحة بمجلة المسرح والتي تصدر شهريا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

الحر بأشكاله ومضامينه وهمومه وكيفية دعمه وتفعيله، وكان من أبرز الحضور المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، المخرج المسرحي طارق الدويري، الناقدة مايسة زكي، الكاتبة رشا عبد المنعم، مع الكاتب المسرحي الكبير عبد الرازق حسين رئيس تحرير مجلة المسرح، والذي أكد على نشر تغطية كاملة لكافة الآراء المطروحة بمجلة المسرح والتي تصدر شهريا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.









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