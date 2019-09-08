كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم هبة عبدالغني عن دورها في "لمس أكتاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم المجلس القومى لحقوق الإنسان الفنانة هبة عبد الغني، مساء أمس، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2019 بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير.

وتم تكريم هبة عن أدائها المميز في تقديمها لشخصية "نيفين"، خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا باهرا حين عرضه.

"لمس أكتاف"

يأتى تكريم هبة عبد الغني وغيرها من نجوم الفن لدورهم الفعال والمهم فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يقدموه من أعمال مؤثرة، وقد تم تقييم مسلسلات رمضان هذا العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد هى التى منحتهم الجوائز والتكريمات بإشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان انطلاقا من دوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع.

يشار إلي أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، إيمان العاصى، حنات مطاع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

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"حشمت في البيت الأبيض"

وعلى جانب آخر تنتظر هبة عرض مسلسل"حشمت في البيت الأبيض" خلال الفترة المقبلة، عبر المنصات الإلكترونية، والقنوات الفضائية.

وتجسد هبة خلال أحداثه شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاصة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.

كوميدي 13 حلقة

يشار إلي أن"حشمت في البيت الأبيض" هو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة, ومن المقرر تقديم أكثر من جزء منه، كل جزء يتكون من 13 إلى 15 حلقة.

ويقوم بطولته كلا من بيومي فؤاد، هبة عبد الغني، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال،وهنا زهران,و من تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.