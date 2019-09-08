كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 03:55 مساءً - أحيا الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” حفلا غنائيا كبيرا يوم أمس السبت في قبرص وكان من بين الحاضرين الفنانة المصرية ” لبلبة ” . حيث انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة لبلبة من كواليس الحفل برفقة الفنان وائل كفوري . وأعربت لبلبة بمقطع الفيديو عن حبها الكبير لوائل وحرصها على حضور جميع حفلاته . وقالت لبلبة : ” أنا أحب وائل كثيرا واحب اسمعه ودائما افاجئه بحضوري حفلاته فين ما يروح ” . وتابعت : ” وائل فنان كبير ويتحكم دائما في الجمهور حيث يعلم متى يشعل حماس الحضور ومتى يغني بهدوء ” . Advertisements ليرد وائل كفوري عليها قائلا : ” الله يخليلي إياكي .. تشرفت بوجودك وحضورك إضافة لي ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة توجه رسالة غزل إلى وائل كفوري : ” أنا بحب وائل كفوري ووراه فين ما يروح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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