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كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 03:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” عبر خاصية ” الإستوري ” صورة لوالدتها .
والتي تعد الظهور الأول لها على مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهرت السيدة ” سعاد دياب ” والدة مايا دياب في الصورة برفقة الفنان اللبناني ” ناصيف زيتون ” .
وكتبت مايا في تعليقها على الصورة : ” حين تلتقي أمي بفنانها المفضل هكذا تكون ” .. في إشارة إلى شعور والدتها بالسعادة والفرح للقاء ناصيف زيتون وقد بدا ذلك بوضوح من خلال ابتسامتها .
وأشاد المتابعين بجمال والدة مايا دياب وجاذبيتها التي تفوق ابنتها بالإضافة إلى ملامحها الجميلة والناعمة .
كما أكدوا أيضا على عدم وجود أي شبه بينهما .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. مايا دياب تنشر صورة لوالدتها والمتابعين يعلقون : ” مفيش شبه ومامتك أحلى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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