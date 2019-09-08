النجمة التركية دينيز بايسال تحتفل بزفافها غلى الممثل باريش يورتشوا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية دينيز بايسال، الشهيرة عربيًا باسم “هازان”، بزفافها على المغني التركي باريش يورتشوا، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها.

وارتدت خلال الحفل فستان زفاف، من تصميم زليخة كاجار، وظهرت خلال التقاط جلسة تصوير خاصة قبل الزفاف برفقة زوجها.

كما ارتدت فستان أخر لنفس مصممة الأزياء مخصص للرقص خلال حفل الزفاف.

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دينيز، اشتهرت بدورها في مسلسل “فضيلة وبناتها”، وذلك رغم صغر سنها، كما شاركت في أجزاء مسلسل “العهد”، الذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

وكانت قد كشفت مؤخرًا في تصريحات للصحافة التركية أنها لن تقضي شهر عسل هي وزوجها لأن كل عطلاتهما ستكون بمثابة شهر عسل، ولو قدم لها عملًا جيدًا خلال هذه الفترة ستوافق عليه.