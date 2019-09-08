توبا بويوكستون تهرب من المصورين في أحدث ظهور مع توأمها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» في أحدث ظهور لها مع توأمها «مايا وتوبراك» خلال جولة لهن بشوارع منطقة نيشانتاشي.

توبا التي ظهرت بـ«لوك» كاجول بسيط، ابدت انزعاجها من فلاشات المصورين، ورفضت الرد على أي من أسئلة الصحفين، وسعت للهروب من الكاميرات خوفاً على توأمها.

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يُذكر أن توبا انجبت «مايا وتوبراك» 19 يناير 2012، من زوجها السابق، الفنان التركي أنور صايلاك، الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، في الوقت الذي بدأت فيه بمواعدة رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات بعد أيام على طلاقها.

من ناحية أخرى، بدأت توبا بويوكستون في تصوير مسلسلها الجديد «النهضة العثمانية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو، وهو العمل الذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix العالمية، كما أنه المسلسل الذي تعود به إلى جمهورها بعد آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج.