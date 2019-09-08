مراد يلدريم وزوجته في المستشفى بعد تجاوزهما أزمة الاجهاض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصد الصحفيون النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة أيمان الباني أمام المستشفى الأمريكي في أحدث ظهور لهما.

الصحفيون سألوا مراد عن أزمة اجهاض زوجته لجنينهما الأول بعد وصولها للشهر الثالث من الحمل، فرد النجم التركي: «للأسف خسرنا الجنين، لكن الأهم بالنسبة لي عدم حزن زوجتي»، مشدداً على أنه يسعى وزوجته للإنجاب مجدداً.

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على جانب آخر، اعرب مراد عن حماسه للعودة إلى الشاشة بمسلسله المنتظر «رامو»، وعندما سأله الصحفيون عن شريكته في البطولة، قال: «هذا قرار المنتج، من أراد ستكون، أنا فقط أقوم بعملي على أحسن وجه».

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017.

من ناحية أخرى، انضم مراد يلدريم لفريق عمل الفيلم المصري «ماكو» أمام نخبة من نجوم العالم العربي أبرزهم؛ قصي خولي، ناهد السباعي، منة فضالي، بسمة، منذر رياحنة، خالد أنور، سارة الشامي، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني، ويدور الفيلم حول أحداث غرق عبارة «سالم اكسبريس» التي غرقت في البحر الأحمر عام 1998.