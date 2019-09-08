لماذا اختفت الفنانة هدى هاني عن الأضواء؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشادت الفنانة المصرية هدى هاني، بمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12، بسبب تكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنح 90% من النجوم جوائز منصافة.

وعن قلة اعمالها الفنية أكدت أنه عرض عليها دور مهم جدًا في مسلسل “العار”، ولكن بسبب قيام الثورة فاعتذرت عن العمل، وغادر بعض المنتجين الأجانب من مصر.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج “عين”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، أنه عرض عليها بعدها دور مهم في مسلسل “الخواجة عبدالقادر”، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولم تستطع الاعتذار عنه.

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وأكدت أنه بعد ذلك عرض عليها العديد من الأعمال الفنية ومنها مساحات كبيرة ومع نجوم كبار، ولكنها اعتذرت عنها لأنها ستثبت تواجدها ولكن لن تضيف إليها شيئًا.

كما كشفت عن تعاقدها على عمل فني جديد تخوض به السباق الرمضاني المقبل ولكنها لم تفصح عن اسمه حتى يبدأ تصويره.

يذكر عن هدى هاني اشتهرت من خلال دور جهاد الذي قدمته في مسلسل يوميات ونيس والتي حققت نسبة نجاح كبيرة إلى الآن.