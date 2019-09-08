خالد الصاوى طبيب نفسي في «نوستالجيا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري خالد الصاوى، لتصوير فيلمه الجديد “نوستالجيا”، والذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللى كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد “نوستالجيا” هو الاسم النهائى للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى “الفيل الأزرق2”، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم “ولاد رزق 2”، مع أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم “خيال مآتة”، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.