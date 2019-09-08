ريم أحمد بعد تكريمها من القومي للمسرح: لم أتوقع هذا التكريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية ريم أحمد، عن سعادتها الكطبيرة بالتطور الذي شهده المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12، مؤكدة أن زيادة عدد اللجان سمح بدخول أكثر من عرض مسرحي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “عين”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، من ختام المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12، أن المهرجان هذا العام شهد تكريم عدد كبير من النجوم، وهذا ما سبب سعادة كبيرة لهم.

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أما عن تكريمها عن مسرحية “علاء الدين”، أكدت أنها سعيدة جدًا به و لم تكن تتوقع هذا التكريم، وكانت تعتقد أن القييم سيكون للأطفال، وليس للكبار لأنها أول عمل تقدمه للأطفال، وكان سبب سعادتها الأكبر هو ردود فعل الأطفال.

كما أكدت خلال حوارها أن هذا العمل لن يكون الأخير للأطفال، فمن المتوقع أن تقدم اعمال اخرى خلال الفترة المقبلة، وعن السينما قالت، إنه لو عرض عليها عمل مميز ويتناسب مع وقت يسمح لها بتأديتها.

هدى هاني كشفت خلال الحوار عن أول عمل فني قدمته على المسرح كانت في سن الرابعة من عمرها مع الفنان محمد صبحي، كما أنها خريجة فنون مسرحية ولذا تعشق المسرح.