فيديو.. الروسي حبيب يصنع التاريخ في بطولة UFC أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واجه المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف العديد من العقبات والصعاب في طريقه للفوز بالنزال الرئيسي لـUFC 242 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية "أبوظبي". قبل البطولة، واجه حبيب نور محمدوف خطر الغياب عن المشاركة بسبب زيادة الوزن على 70 كيلوجرامات. ومع ذلك، فإن أسطورة الألعاب القتالية المختلطة نجح في إنقاص وزنه بشكل مذهل خلال يومين فقط لينجح في اختبار الميزان. وقوبل حبيب نور محمدوف بحفاوة كبيرة واستقبال الأبطال في "أبوظبي"، خاصة بعد إجبار خصمه الأمريكي داستن بورييه على الاستسلام في النزال. الفيديوجراف التالي يستعرض نجاح حبيب نور محمدوف في الاحتفاظ ببطولة العالم للوزن الخفيف في أبوظبي "UFC242".

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