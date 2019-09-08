كيف تعرّف النجومُ على شريكات حياتهم؟.. شاهدي معتصم ووائل جسار وعاصي الحلاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثُ في حياتنا الكثير من الصدف التي قد تجمعنا بشريك العمر، ونبدأ بفضل تلك الصدفة قصةً جديدةً وفصلًا جديدًا في كتاب الحياة.

هناك بعض القصص التي تثير فضولنا لنعرف كيف التقى بطلا كل قصة ببعضهما، خاصة إذا كانا نجمين في عالم الفن، وقد نتساءل أيضًا كيف وقعا في الحبِ؟ وعما إذا كانت هناك قصةٌ تشبه قصص أميرات ديزني تقبعُ وراء تعارفهما أم إنّها كانت مجرد قصةٍ عادية تكللت بالزواج؟

شاهدي كيف عانى بعض المشاهير في حبهم للوصولِ إلى زوجاتهم..