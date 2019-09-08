ميغان ماركل "نذير شؤم" على سيرينا ويليامز.. والجمهور غاضب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد غياب طويل، كشف مصدر أن دوقة ساسكس سافرت يوم الجمعة الماضية إلى نيويورك لتدعم صديقتها بطلة التنس سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لعام 2019.

وبالفعل رصدت العدسات حضور ميغان المباراة، والتي كانت متحمسة للغاية من أجل صديقتها، ولكن في حين أن الدوقة حضرت لدعم صديقتها، إلا أن الكثيرين وصفوها بنذير شؤم.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف محبو التنس ومعجبو سيرينا ويليامز، ميغان ماركل بنذير شؤم وجالبة الحظ السيئ لبطلتهم؛ إذ أشاروا إلى أنها شهدت هزيمة سيرينا في مباراة نهائية 3 مرات.

وتأتي هزيمة سيرينا الأخيرة في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام، بعد أشهر فقط من حضور ميغان مباراة هزيمتها في بطولة ويمبلدون أمام الرومانية سيمونا هاليب، بالإضافة إلى حضورها مباراة سيرينا في بطولة SW19 العام الماضي، والتي انتهت بهزيمتها أمام الألمانية أنجليك كيربر.

ولجأ العديد إلى "تويتر" ليطالبوا ميغان بالتوقف عن حضور مباريات سيرينا؛ إذ قال أحد المستخدمين: "عزيزتي ميغان ماركل، الرجاء التوقف عن حضور مباريات سيرينا النهائية، فأنتِ جالبة للنحس".

وقال آخر: "ميغان، يا دوقة، أحبك كثيرًا حقًا، ولكن هل أنتِ نذير شؤم، أم أن حظ سيرينا سيئ للغاية؟".

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ويبدو أن المعجبين ليسوا الوحيدين الذين توجسوا من حضور ميغان المباراة، حيث كشف مصدر للصحيفة أن فريق سيرينا كان قلقًا للغاية بشأن حضور ميغان ومدى تأثيره على سيرينا، مشيرين إلى حضورها مباراة هزيمة سيرينا في بطولة ويمبلدون.

وعلى الرغم من هزيمتها، إلا أن سيرينا تشتهر بروحها الرياضية التي تُحترم، حيث قالت بعد خسارتها أمام الكندية بيانكا أندريسكو: "كانت بيانكا مذهلة في المباراة، فإذا كان يمكن لأحد الفوز بنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس باستثناء شقيقتي فينوس، فأنا سعيدة لتكون بيانكا هذا الشخص".

تأتي رحلة ميغان إلى نيويورك لدعم صديقتها، في الوقت الذي تحضر فيه الملكة إليزابيث حدث "ألعاب هايلاند" في اسكتلندا كجزء من اجتماعها العائلي السنوي في بالمورال، ولم ينضم هاري وميغان إلى العائلة في قلعة بالمورال، عكس ما فعل الأمير ويليام وكيت ميدلتون مؤخرًا.

وفيما يتعلق بحضور ميغان مباراة سيرينا، لا ننسى إطلالتها العصرية الأنيقة، التي تألفت من فستان قميص جينز من علامة "جي كرو"، والتي أكملتها بكاب أنيق.

وبالإضافة إلى دوقة ساسكس، حضر العديد من المشاهير لدعم سيرينا، بما في ذلك جيجي حديد وأنا وينتور، بالإضافة إلى العارضة كارا ديليفين وحبيبتها الممثلة أشلي بينسون.

وتأتي رحلة ميغان لنيويورك، بعدما تعرضت هي وهاري لهجوم حاد بسبب سفرهما أكثر من مرة على متن طائرات خاصة، وإسكاتًا للألسنة، اختارت الدوقة السفر لنيويورك على متن طائرة تجارية.