إليسا والرجال.. شاهدي كيف تبدَّدَ حلمها بالزواج والأمومة عبر السنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إليسا، الفنانة اللبنانية العزباء، التي اختارت أن تبقى وحيدة، بعد تجارب حب غير موفقة.
يتم إطلاق شائعات زواج وطلاق إليسا بشكل مستمر، ويتم تداول صور لرجال يقال إنها كانت على علاقة بهم، لكن لم تكلل النهاية بالزواج.
تارة يقولون إنها كانت على علاقة بوائل كفوري، وتارة رجل أعمال لبناني، وآخر ليبي لكن الفنانة اللبنانية عادة ما تتكتم على أمورها الخاصة، والمتعلقة بعلاقاتها العاطفية.
لم تخجل إليسا عدة مرات من الاعتراف بوقوعها في الحب، وفي مرات أخرى تمنت أن تنتهي علاقتها بالزواج دون الكشف عن الشخص، لكن يبدو أن الأمور لم تكتمل.
إليسا وعبر السنوات غيّرت نظرتها للارتباط، فما الذي جعلها تتخلى عن حلم الزواج والأمومة؟
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