كيف تصرفت إلسا هوسك بعد سقوط قرطها على السجادة الحمراء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجدت بعض التقارير الصحفية في حادثة سقوط قرط عارضة الأزياء السويدية، إلسا هوسك، أثناء مهرجان فينسيا قبل أيامٍ، قصةً تندرج ضمن باب الأناقة واللباقة.

فأثناء وصول هوسك، أشهر عارضات "فيكتوريا سيكريت"، للمهرجان السينمائي لحضور العرض الأول لفيلم "قصة زواج"، وبينما كانت تقف على السجادة الحمراء وتستعد للوقوف أمام كاميرات المصورين، سقطت فردة القرط اليسرى من أذنها.

فما كان من إلسا، إلا أن تنحني بابتسامةٍ هادئة وتلتقط القرط وتعيدهُ إلى مكانه وواصلت التقاط الصور كأنَّ شيئًا لم يحدث، ودون أن تفقد ابتسامتها وتركيزها بأنّها تحت الأضواء.

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وقالت التقارير، يبدو أنَّ الأمر بحاجةٍ لأكثر من سقوط قطعة مجوهراتٍ لكسر تركيز إلسا هوسك على السجادة الحمراء.

وكان واضحًا أنَّ القرط الذي كانت ترتديه ثقيلٌ، فهو من الذهب المطعم باللؤلؤ لكنه كان مناسبًا تمامًا مع الثوب الأسود والذهبي الذي كانت ترتديه في العرض الأول، ويتناسب تمامًا مع الأساور الذهبية البسيطة.

وظهرت هوسك للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام في عرض فيلم "الحقيقة" (La Vérité)، حيث كانت ترتدي ثوبًا أسود ضيقًا مفتوحًا عند البطن ومحلى بشرائط سوداء، ولكن الأقراط التي كانت ترتديها في ذلك الوقت كانت أصغر بكثير.