فيلم "الجوكر" يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ76

فاز فيلم "جوكر"، المستوحى من شخصية البطل الأسطوري "الرجل الوطواط " (باتمان)، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وكان أداء خواكين فينيكس مبهرًا في دور البطولة للفيلم الذي أخرجه تود فيليبس.
وحصل فيلم "جاكيوز" للمخرج رومان بولانسكي الذي يسرد فضيحة دريفوس المعادية للسامية التي هزت فرنسا في مطلع القرن العشرين، على جائزة لجنة التحكيم الكبرى، فيما حازت الفرنسية أريان أسكارايد على كأس فولبي لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "غلوريا موندي" للمخرج الفرنسي المخضرم روبرت جيديجيان، وحصل الإيطالي لوكا مارينيلي على كأس فولبي لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "مارتن إيدن"، المقتبس عن رواية جاك لندن للمخرج الإيطالي بيترو مارسيلو.
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