شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. عمرو عبد الجليل يداعب جمهوره بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً يشارك النجم عمرو عبد الجليل جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور من الدعابة وافيهاته الشهيرة والمعروف بها، حيث نشر صوره له عبر موقع "انستجرام"، ليداعب جمهوره بدعوة من التفائل وعلق عليها "قائلاً "صباح الخير"، وتضمن الصورة السخرية كلمات: "ابدأ يومك بنظرة ثقة وحب لزملائك".

يشار إلى أن آخر أعمال عمرو عبد الجليل فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة وإياد نصار للمخرج بيتر ميمى وحقق الفيلم إيرادات عاليه وقت عرضه فى السينمات بموسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولة العمل كلا من النجمة لبلبة والفنانة غادة عادل وأخرون من النجوم.