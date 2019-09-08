شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ السينمائى ينتج فيلما عن الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد مهرجان شرم الشيخ السينمائى فيلما تسجيليا طويلا من إخراج المخرج سامى محمد على حول الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق، لعرضه فى الدورة المقبله للمهرجان تكريما له وتقديرا لانجازاته الكبيرة فى مجال السينما .

وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى أن مؤسسة نون للثقافة والفنون التى ساهم فى تأسيسها مع يوسف شريف رزق الله بالتعاون مع الناقدة د. ماجدة واصف والمخرج داوود عبد السيد والمخرج الراحل د. محمد كامل القليوبى والناقدة ماجدة موريس ووديد شكرى قررت اقامة حفل كبير بالاوبرا لتكريم الراحل الكبير فى حياته حيث تم عقد عدة اجتماعات حضرها بنفسه لتحديد محبيه من نجوم ونجمات السينما وكبار مخرجيها الذين عاصروه، والذين سيتحدثون فى الحفل كما حدد تفاصيل الحفل وبناء عليه تقدمت المؤسسة بطلب للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التى وافقت على الفور على إقامة الحفل بالمسرح الصغير بالاوبرا وتم إتخاذ الأجراءات التنفيذيه قبل وفاته .

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وأشار رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى إلى إصرار الوزارة على إقامة الحفل بعد الوفاة الا أنه تقديرا لمهرجان القاهرة السينمائى الذى أعلن عن تكريم الراحل الكبير ونزولا على رغبة عائلته قررت مؤسسة نون عدم إقامة الحفل لاتاحة الفرصة لمهرجان القاهرة للاحتفال بالراحل الكبير حيث عمل مديرا فنيا للمهرجان لسنوات طويلة على أن يتم تكريمه خلال الدورة المقبلة للمهرجان العام المقبل .