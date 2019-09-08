شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام "الغزولى وعوف وعلى" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اطار خطة عروض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسه الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما يقدم "كلاسيكيات من السينما التسجيليه"، باشراف الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر الحالى وفى تمام الساعه 7 مساء . Advertisements ويعرض ثلاث أفلام ( صيد العصارى ) للمخرج على الغزولى، و( وجهان فى الفضاء ) للمخرج سمير عوف، ( سوق الرجالة) للمخرج حسام على.

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