42 ناقدا يشاركون فى لجنة تحكيم "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك 42 ناقدا من 13 دولة عربية فى لجنة تحكيم النسخة الأولى من "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، والتى يستضيفها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل.

وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion)، التى تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية فى الخارج، حيث يختار النقاد المشاركين فى لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوربية التى تمثل بلادها فى منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين فى احتفالية خاصة على هامش المهرجان.

تضم قائمة النقاد المشاركين فى جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، 12 ناقداً مصرياً، هم، طارق الشناوى، وأحمد شوقى، وصفاء الليثى، وخالد محمود، وأسامة عبد الفتاح، وأندرو محسن، وعصام زكريا، وعلا الشافعى، وماجدة خير الله، ومحمد عاطف، وأمل الجمل، ورشا حسنى، ومن المغرب يشارك فى اللجنة، حمادى كيروم، وخليل الدمّون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم واكريم، ومحمد بنعزيز، ومحمد شويكة، كما انضم من العراق كلا من؛ زياد خزاعى، وصفاء أبو سدير، وعرفان رشيد، وقيس قاسم، وكاظم السلوم، ومهدى عباس.

ويشارك فى اللجنة من لبنان، محمد رُضا، ونديم جرجورة، وهدى ابراهيم، وهوفيك حبشيان، ومن الجزائر يشارك عبد الكريم قادرى، ونبيل حاجى. أما تونس، فتمثل فى اللجنة بكلا من، إقبال زليلة، وطارق بن شعبان، ولمياء قيقة، وانضم من سوريا، إبراهيم حاج عبدى، وعلى وجيه، وندى أزهرى. كما يشارك خالد على من السودان، وعبد الستار ناجى من الكويت، وناجح حسن من الادرن، وحسن حداد من البحرين، بالإضافة إلى حسام عاصى من فلسطين، وعلا الشيخ (فلسطين/ الإمارات).

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رئيس "القاهرة السينمائي" محمد حفظى، يقول، أن المهرجان فعالية مثالية لاستضافة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"، مؤكدا أنه سيوفر كل الدعم لظهور هذا الحدث الهام بأفضل شكل ممكن. وأعرب "حفظي"، عن سعادته بالتوسع الذى يحدث ضمن جوائز النقاد لتشمل السينما الأوروبية إلى جانب العربية.

من جانبها، تقول سونيا هاينن المدير الإدارى فيEuropean Film Promotion، إنها سعيدة بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من الأفلام تمثل التنوع فى السينما الأوروبية على لجنة متميزة من نقاد السينما العرب.

أما ماهر دياب وعلاء كركوتى الشريكان المؤسسان فى مركز السينما العربية، فأكدا أن المبادرة تنطلق بـ 42 ناقداً من 13 دولة عربية، وهو رقم يعبر عن الثراء والتنوع الذى سيكون السمة العامة لـ"جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" مستقبلاً. وأشار "دياب وكركوتي"، إلى اعتزاز مركز السينما العربية بثقة النقاد العرب وإدراكهم لقيمة مثل هذه الجوائز ودورها فى التبادل المعرفى والثقافى فى عالم السينما.