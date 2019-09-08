شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحقق كاميلا كابيلو بكليبها Shameless نفس نجاح Señorita والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن حققت النجمة العالمية كاميلا كابيلو نجاح ملحوظ بأغنيتها الدويتو" Señorita " التي قدمتها مع النجم العالمي شون مندس ، قررت كاميلا البالغة من العمر ( 22 عاما ) أن تفاجئ محبيها بإطلاق كليب جديد و هو " Shameless " و الذى أثار ضجة كبير بمجرد أن أصدرته.

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كليب " Shameless " هو من اخراج هنري شولفيلد ، و استطاعت كاميلا أن تبهر عشاقها برقصاتها المميزة بشوارع المدينة وكأن كابيلو قررت أن تبرز كل موهبتها بهذا العمل لكي تحقق نجاح مماثل لنجاح كليب " Señorita " الذي سحر عشاق الموسيقي من حول العالم و من مختلف الاعمار.

ولأكن كاميلا كابيلو تمتلك شعبية جارفة حول العالم فمن الممكن أن تضع بصمة جديدة في عالم الموسيقي بكليبها " Shameless " .