هند صبرى تتسلم جائزة StarlightCinemaAward وأحمد مراد: الفيل الأزرق وشه حلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الفنانة التونسية هند صبرى اليوم جائزة StarlightCinemaAward التي تمنحها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات. ونشرت الفنانة التونسية مجموعة من الصور أثناء تسليمها الجائزة معلقة فى تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام 2014 وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين منهم النجم العالمي آل باتشينو. وبارك الكاتب أحمد مراد للفنانة التونسية على الجائزة قائلا:" مبروك يا هند الفيل الأزرق وشه حلو عليكى". Advertisements

هند صبرى اثناء تسلم الجائزة

هند صبرى تحصل على جائزة الصحفيات الايطاليات ..

احمد مراد

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