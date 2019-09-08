شاهد .. أحدث ظهور لأبناء سلطان الطرب ” جورج وسوف “

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - نشر سلطان الطرب الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة له برفقة أولاده الثلاثة ” حاتم ” و ” وديع ” و ” جورج جونيور ” .
حيث ظهروا بالصورة وهم متشابكي الأيدي ويجلس جورج وسوف بينهم .
وكتب سلطان الطرب في تعليقه على الصورة قائلا : ” يا رب كل العمر الأيد بالأيد ” .
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان جورج وسوف الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لجورج وعائلته كل الخير و المحبة والسعادة .
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