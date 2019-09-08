شاهد.. فيفي عبده تحتضن احمد عدوية!

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو من زفاف ابنة خالد عجاج.
وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تحتضن الفنان احمد عدوية من الخلف بينما كان مصطفى قمر يقف الى جانبهما ويغني.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “بحبكم انا مع أحمد عدوية وخالد عجاج و مصطفى قمر في فرح بحبكم اوي لاف يو”.
يذكر ان خالد عجاج كان قد احتفل بزفاف ابنته مريم على المهندس اسلام خضير العام المضاي بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري.
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