كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية ” حلا الترك ” برفقة والدها المنتج ” محمد الترك ” وهما بداخل سيارة ويغنيان ويرقصان على أغنية ” إنساي ” للفنان سعد لمجرد والفنان محمد رمضان .
وظهرا كلا منهما بمقطع الفيديو وهما متفاعلان مع الأغينة ويقومان بتمثيل بعض الكلمات به بحركات إيمائية .
اعتبرها البعض بأنها موجهة ل ” منى السابر ” والدة حلا وطليقة المنتج البحريني بعد الانتقادات التي وجهتها منى لها قبل يومين حيث قالت : ” يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” .
وعلق العديد من المتابعين على هذا المقطع مؤكدين إنه يحمل رسالة إلى منى السابر وانتقدوا الحالة التي ظهر بها الثنائي ووصفوا حلا الترك بإنها ” عاقة ” وأن حركاتها مستفزة .
فجاءت التعليقات : ” العاقة والعاق تحارش أمها ” و ” ما أدري ليش أحسه يقصد زوجته أم حلا بحركاته ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو حلا الترك مع والدها يثير الجدل .. والمتابعين : ” البنت عاقة والأب أعق منها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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