بين المؤيد والمعارض .. ” محب أم غبي ” .. رجل يقف 6 ساعات في الطائرة لتنام زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:50 مساءً - انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” صورة قام بنشرها مدرب التنمية البشرية الأمريكية ” كورتني لي جونسون ” من ولاية إنديانا عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات لرجل تمكن من الوقوف داخل الطائرة طوال مدة الرحلة التي استمرت ل 6 ساعات كي يسمح لزوجته بأن تنام بشكل مريح .

حيث كما ظهر في الصورة بأن الزوجة استلقت بجسدها على المقعد الخاص به بالإضافة لمقعدها أيضا للحصول على قسط كافي من النوم .

وقال جونسون في تغريدته على موقع ” تويتر ” : ” إنه كان في رحلة طويلة بالطائرة .. وإن الرجل الذي يظهر في الصورة ظل واقفا لمدة ست ساعات حتى تتمكن زوجته من النوم على ثلاثة مقاعد .. وأن هذا الوضع استمر طوال الرحلة .

ووصف جونسون هذا الموقف الذي تأثر به كثيرا بإنه هو الحب الحقيقي .

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ولاقت الصورة عددا كبيرا من التعليقات ما بين من رآها صورة رومانسية وأحبوا هذا المشهد .. وبين من سخروا منه ورفضوه .

ووصف البعض الرجل بإنه غبي وأن زوجته أنانية ولم تفكر في زوجها والبعض قال إنه رجل محب ويحتاج إلى إمرأة تحبه بشكل حقيقي .

فجاءت التعليقات مثل : ” انتهى زمن الحب الذي يجب أن يعاني فيه الناس ” و ” أنانية وشريرة تسيء معاملة زوجها ” و ” لماذا لم تدع زوجها يجلس وتضع رأسها على فخذه ” و ” غبي ودمية خاضعة لتلك المرأة ” .

بينما كذب آخرون الواقعة حيث سألوا عن أن صاحب التغريدة لم يذكر أية تفاصيل عن رحلة الطيران من حيث اسم الشركة او الرحلة وهل يمكن أن يسمح طاقم الطائرة لراكب بالوقوف في الممر طوال الرحلة .

إذ علق أحدهم قائلا : ” هذا كذب فهم لا يسمحون بالوقوف في الممر 5 دقائق فقط فكيف وقف 6 ساعات ” .