عمرو دياب يشعل حفله بجولف بورتو كايرو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري عمرو دياب واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك داخل أضخم خيمة تم إنشائها بجولف بورتو كايرو لاستيعاب ضيوف المكان.

ورغم أن الخيمة مجهزة بمقاعد وأماكن مخصصة لإستقبال ال VIP من كبار الشخصيات والمشاهير، ألا أنهم تركوا مقاعدهم وأماكنهم بمجرد ظهور الهضبة حيث التفوا حول خشبة المسرح كالعادة لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي لم تنقطع طوال فرقته علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة وحتي ختام حفله.

Advertisements

الهضبة قدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي أشعلت آجواء ختام أقوى سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي منها: “الليلة” ،”بحبه” ،”قمرين”، “ده لو اتساب”، “راجع”، “أجمل عيون”، “وياه”، “معاك قلبي”،”يتعلموا”،”العالم الله”،”نغمة الحرمان”،”أول يوم في البعد”، “راجعين”، “ايام وبنعيشها”، “الليلادي”، “كان طيب،” مابلاش نتكلم في الماضي”، “ميال”، “شوقنا”،” خلينا لوحدينا” و”يتعلموا”، بالإضافة الى أغنيته الجديدة “يوم تلات” التي أشعلت المزيد من آجواء البهجة والإثارة خاصة لدي الفتيات.

ويشهد الحفل النجاح رقم ٣١ للتعاون بين عمرو دياب والمنظم والمنتج وليد منصور، الذي استطاع علي مدي ٧ سنوات متتالية من كسب ثقة الهضبة وتوفير جميع التجهيزات بحفلاته بمواصفات لايف عالمية غير مسبوقة بمصر والعالم العربي بالإضافة إلى التأمين المحكم للحفلات بالتنسيق مع رجال وزارة الداخلية والجهات المختصة.