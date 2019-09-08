محمد حماقي يتألق بأضخم حفلات الإسكندرية في ختام صيف ٢٠١٩.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما داخل نادي وادي محرم بك بحضور أكثر من ٥٠ ألف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا علي التواجد منذ الرابعة عصرا لحجز الصفوف الأمامية لخشبة المسرح.

حماقي افتتح الحقل الأضخم بعروس المتوسط بأغنية “نفسي ابقي جنبه”، في التاسعة والنصف مساء السبت، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها علق الفنان قائلا: “وحشتوني.. أنا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم”، وشهد الحفل وجود الآلاف من المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية والجنسيات العربية ممن حرصوا علي حضور الحفل.

الفنان المصري حضر بصحبة مدير أعماله حمدي، وشهدت منطقة محرم بك حالة من التكدس المروري غير المسبق مما استدعى تواجد كبير لرجال المرور ممن ساهموا في تسهيل سير السيارات.

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وعلي جانب آخر حرص حماقي علي تقديم عدد من أغاني ألبومه الجديد “كل يوم من ده”، منها: “يزلزل” ،”يا ستار” ، “صور” ،”من البداية” ،”واعمل ايه” و “قالوا عنك” والتي أشعلت جميعها وصلات الرقص المتتالية، بالإضافة إلى العديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي تخطي ال ١٦ عام من النجاحات المتتالية منها: “من قلبي بغني” ،”اجمل يوم” ،”دنيتي اتغيرت”،”واحدة واحدة” و”مابلاش” التي قدمها بتأثر شديد بالتبادل مع الجمهور الذي شاركه ترديد كلماتها وسط آجواء من الإثارة التشويق.

كما قدم حماقي أغنية “أحلى حاجة فيكي” التي مر عليها ١٣ عاما ولازالت ضمن الأغاني الأكثر طلبا في جميع المناسبات، بالإضافة إلى “قادرين نعملها” التي قدمها لمستشفي 500500 لسرطان الأطفال، و”أم الدنيا ” التي حصدت المزيد من آجواء الإثارة.

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من حيث تراسات الإضاءة والليزر و لوليد الحريري، المؤثرات البصرية وال fire works للفنان أحمد عصام، بالإضافة إلى مسرح ضخم صممه تامر فوزي بشكل مختلف وخاص لحماقي .

الفنان المصري تلقى خلال الحفل العديد من الهدايا، لكنه حرص علي التعليق علي لافتة تاج له أحد المعجبين الذي لقبه ب “الكينج” حيث قال:”اشكرك بس ما فيش غير كينج واحد فقط هو محمد منير .. اسمح لي اقدمها له”.