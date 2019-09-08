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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
توافد عدد من نجوم الفن والغناء على مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء للشاعر الغنائى تامر حسين فى وفاة والده.
فقد حرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى منهم، الملحن عمرو مصطفى، هانى رمزي، الملحن تامر على، الملحن إسلام زكي، الملحن وليد سعد، كريم محسن، الموزع الموسيقى توما.
كما حضر كل من حميد الشاعرى، الشاعر أمير طعيمة، المطربان رامى جمال، وأحمد جمال، الفنان أحمد حاتم، محمد رحيم، الملحن مدين، المطرب محمد سراج، الشاعر بهاء الدين محمد، عزيز الشافعى، الموزع أحمد إبراهيم، والشاعر نادر عبد الله، والمطرب مينا عطا.
وكان والد الشاعر الغنائي المصري تامر حسين قد توفي مساء الخميس 5 سبتمبر، وأعلن الفنان خبر الوفاة عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال تامر حسين، في نعي والده: “والدي حسين سعد إبراهيم في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولـ أمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم”.
وحصدت تغريدة تامر حسين، على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لوالده الرحمه وله الصبر على رحيله ومنهم عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر عزاء والد الشاعر الغنائي تامر حسين بحضور نجوم الفن.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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