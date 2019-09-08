صور جديدة من حفل خطوبة ولاء الشريف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية الشابة ولاء الشريف بخطوبتها إلى الفنان الشاب ماجد الشرقاوي، في نهاية شهر أغسطس الماضي.

الفنانة الشابة شاركت جمهورها، على حساها الخاص على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور جديدة من حفل خطوبتها.

الصور كشفت أن الحفل أقيم في حديقة صغيرة، وقد اقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين لهما، وقد تألقت ولاء بفستان وردي ناعم، ومكياج قوي.

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وكانت ولاء الشريف قد نشرت من قبل صورة من حفل خطوبتها، ظهرت فيها وهي تحتضن خطيبها، وعلقت عليها بقولها: ” Engaged الحمد لله”.

ولاء تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من زملائها الفنانين، وعلى رأسهم عدد من أبطال مسلسل “أبو العروسة”، حيث هنأها الفنان سيد رجب بقوله: “مبرووك”، وكتبت الفنانة كارولين عزمي: ” مبروك يا روح روح روح قلبييييييييي”.

وهنأها الفنان محمد عادل، برمز لقلب، وكتبت الفنانة أماني كمال: “مبروووك حبيبتي”، كما حرصت على تهنئتها الإعلامية أسما شريف منير، زوجة الفنان محمود حجازي بطل المسلسل، بقولها: “مبروك يا روحي، قمر ما شاء الله، ربنا يفرح قلبك”.