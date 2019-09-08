شيري عادل تستجم على الشاطئ في أول ظهور بعد إعلان طلاقها من معز مسعود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أصبحت الفنانة المصرية شيري عادل أكثر تواصلا مع جمهورها بعد انفصالها عن الداعية والمفكر معز مسعود.

شيري شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها على شاطئ البحر، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أبيض.

الصور ظهرت فيها شيري بلوك أكثر جرأة، وبدت أكثر تحررا، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها واستحسن طلتها.

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وقد أكدت شيري عادل منذ أيام انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود بعد سنوات من الزواج، وأكدت مصادر أن علاقة الصداقة مستمرة بينهما، وأن لا مانع من أن يجمعهما عمل جديد.

يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل “السهام المارقة” قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.

وقد ترددت خلال الفترة الماضية عدد من الشائعات عن انفصال شيري عادل ومعز مسعود، ونفتها شيري أكثر من مرة، حتى تم الطلاق مؤخرا.

وذكرت عدد من المصادر أن الفيديو الذي نشرته شيري لها برفقة معز مسعود قبل أسابيع، كان بعد وقوع الطلاق بينهما.