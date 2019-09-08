ميريهان حسين بملامح مختلفة في أحدث ظهور.. هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين مؤخرا لأكثر من جلسة تصوير ظهرت فيها بلوك مختلف تماما.

الصور الجديدة التي نشرتها ميريهان عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بشكل مغاير لشكلها العادي، فبدت بملامح مختلفة، وأنف أصغر.

الجمهور تساءل إن كانت الفنانة قد خضعت لعملية تصغير لأنفها، وتساءل البعض عن ذلك من خلال التعليقات، ولكن ميريهان تجاهلت الرد على أي من هذه التعليقات.

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ميريهان شوقت جمهورها مؤخرا حول أحداث الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

«قيد عائلي» بطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، منة فضالي، محمد نجاتي، وعدد من النجوم.

الفنانة الشابة نافست في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، وحقق العمل نسبة مشاهدة لا بأس بها.

مسلسل «علامة استفهام»، بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويعتمد على الإثارة.