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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة مع المصورة بيلو حسين لصالح واحدة من المجلات الفنية.
حلا ظهرت في الصور بلوك مختلف وجرئ، حيث ارتدت بلوزة قصيرة تكشف عن بطنها وجيب تكشف عن ساقيها، بينما أطلقت شعرها في حرية، وبدت أكثر انطلاقا.
جمهور الفنانة المصرية هاجمها بسبب هذه الصور، وخاصة أنها جاءت بعد أن كانت حلا مرتدية الحجاب لفترة زادت عن 12 عاما، وتوقع الجمهور رغم عودتها للفن أن تكون أكثر احتشاما.
وحازت الصور أيضا على إعجاب البعض الآخر من الجمهور الذي اعتبر أن اختيار ملابسها حرية شخصية لها.
يٌذكر أن حلا شيحة قررت ان تعود من فترة اعتزال طويلة استمرت أكثر من 12 عاما، وفاجأت جمهورها بخلع الحجاب، والعودة للتمثيل بشكل مفاجئ.
حلا تعرضت لعدد من الانتقادات ولكنها رفضت الهجوم عليها، وقالت إن علاقتها بربها خاصة جدا، وأنها لن تسمح لأحد بالتدخل في حياتها.
الفنانة المصرية نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، مع محمد رمضان، ماجد المصري، ومنى عبدالغني.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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