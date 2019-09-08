كيف توازن سهر الصايغ بين عملها كطبيبة وممثلة في نفس الوقت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية سهر الصايغ، إنها دخلت المجال الفني منذ طفولتها بدور أم كلثوم في طفولتها في مسلسل “أم كلثوم”.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، أن عائلتها كانت تعلم بميولها الفنية قبل التحاقها بكلية الطب، مؤكدة أن وقت دراستها كانت تعاني بسبب الدراسة والعمل في الفن في ذات الوقت.

وتابعت، بعد الدراسة خف الضغط بعض الشيء وذلك لأنها كانت تريد الانتشار كما أنها وضعت عدة خطوات في حياتها الفنية خفت الضغط كثيرًا عليها.

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وسهر الصايغ رغم عملها بالفن إلا أنها تمارس عملها كطبيبة أسنان أيضًا إلى جانب الفن.

عائلة سهر الصايغ، يعملون في مجال الطب فوالدها وشقيقها أطباء أيضا.

يذكر أن الفنانة المصرية تؤدي حاليا مسرحية المتفائل، مع الفنان المصري سامح حسين، وحققت المسرحية نسبة نجاح كبيرة خلال عرضها