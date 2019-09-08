- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
تحاول الفنانة المصرية أميرة فتحي أن تعوض غيابها الفني عن الجمهور بالتواصل عبر حسابها الشخاص على موقع «أنستجرام».
الفنانة المصرية نشرت صورة لها مع شقيقتها دينا فتحي، والتي بدت مختلفة تماما عنها، وإن كان الجمهور أحب ملامحها البسيطة وغير المتكلفة.
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور أميرة فتحي الذي سأل عن جديدها الفني، وخاصة أنها أصبحت مقلة في أعمالها.
وكانت الفنانة أميرة فتحي احتفلت مؤخرا بتخرج ابنتها هي وزوجها وائل حب، واندهش الجمهور أن لها ابنة شابة في هذا السن.
وأميرة فتحي ممثلة مصرية بدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء، وحازت على شهرة بعد أن ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية «إفرض» للمطرب المصري حكيم.
تزوجت أميرة من المنتج وضابط الشرطة السابق وائل حب، ورزقت بابنتين “مليكة وجويرية”، وقد توفت “مليكة” في عامها الثاني نتيجة إصابتها بثقب في القلب.
ومن أبرز أعمال أميرة فتحي: “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “فرقة بنات وبس”، “ظاظا”، “صباحو كدب”، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة فتحي تظهر مع شقيقتها لأول مرة.. هل تشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.