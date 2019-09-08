أميرة فتحي تظهر مع شقيقتها لأول مرة.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحاول الفنانة المصرية أميرة فتحي أن تعوض غيابها الفني عن الجمهور بالتواصل عبر حسابها الشخاص على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية نشرت صورة لها مع شقيقتها دينا فتحي، والتي بدت مختلفة تماما عنها، وإن كان الجمهور أحب ملامحها البسيطة وغير المتكلفة.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور أميرة فتحي الذي سأل عن جديدها الفني، وخاصة أنها أصبحت مقلة في أعمالها.

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وكانت الفنانة أميرة فتحي احتفلت مؤخرا بتخرج ابنتها هي وزوجها وائل حب، واندهش الجمهور أن لها ابنة شابة في هذا السن.

وأميرة فتحي ممثلة مصرية بدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء، وحازت على شهرة بعد أن ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية «إفرض» للمطرب المصري حكيم.

تزوجت أميرة من المنتج وضابط الشرطة السابق وائل حب، ورزقت بابنتين “مليكة وجويرية”، وقد توفت “مليكة” في عامها الثاني نتيجة إصابتها بثقب في القلب.

ومن أبرز أعمال أميرة فتحي: “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “فرقة بنات وبس”، “ظاظا”، “صباحو كدب”، وغيرها.