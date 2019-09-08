تقرير.. نبيل بن طالب يتفوق على ميسي ورونالدو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الجزائري نبيل بن طالب، نجم وسط شالكه الألماني، يتفوق في تسديد ركلات الجزاء على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريراً، السبت، عن قائمة أفضل مسددي ركلات الجزاء في دوريات أوروبا الكبرى منذ انطلاق موسم 2017-2018.



ويتصدر القائمة نبيل بن طالب بـ12 ركلة جزاء بنسبة 100%؛ حيث سجل جميع ركلات الجزاء التي تصدى لها مع فريقه شالكه.

ويتعادل معه في النسبة 100%، البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وكريستيان ستواني لاعب جيرونا الإسباني، ولكن بتسجيل عشر ركلات جزاء فقط بفارق ركلتي جزاء عن بن طالب.



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وفي المركزين الرابع والخامس وبنسبة 90.9 يوجد الثنائي سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد ونيكولاس بيبي لاعب أرسنال الإنجليزي.

ومن جانبه،يأتي كريستيانو رونالدو بنسبة 86% في المركز الـ12 بتسجيله 13 من آخر 15 ركلة قام بتنفيذها.

ومن جانبه، لم يسجل ليونيل ميسي إلا 8 ركلات جزاء من آخر 12 ركلة نفذها بنسبة نجاح 66.7% فقط.