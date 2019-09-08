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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/9/8 02:39 م بتوقيت أبوظبي
الممثلة الأمريكية سوزان سارندون
انتقدت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون جوائز الأوسكار، معتبرة أنها "باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة".
وأوضحت سارندون، خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي الأكبر في أمريكا الشمالية: "لم تكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت 5 مرات وفازت مرة بأوسكار أفضل ممثلة عن دوري في (ديد مان ووكينج) 1995".
وأضافت الممثلة (72 عاما): "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددة بحملات الضغط التي غالبا ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز.
تمثل في "بلاكبيرد" دور أم في آخر مراحل المرض تريد أن تضع حدا لحياتها، وعرض الفيلم للمرة الأولى في المهرجان الذي يستمر حتى 15 سبتمبر/أيلول.
وقالت إنها لا تملك فرصا كبيرة للحصول على أوسكار عن هذا الدور، لأن ليس لديها الوسائل المادية "لمنافسة بعض الأفلام المدعومة من أشخاص من طينة هارفي واينستين في هذا العالم".
كان المنتج الهوليوودي النافذ سابقا وهو في قلب فضيحة #مي تو، قاد أفلاما عدة من إنتاجه للفوز بالأوسكار، قبل أن يتهم باعتداءات جنسية كثيرة.
مهرجان تورنتو يعتبر في السنوات الأخيرة منصة تعزز فرص الفوز بجوائز أوسكار، كما حصل خصوصا مع "ذي شايب أوف ووتر" و"جرين بوك"، اللذين نالا بعد أشهر قليلة أوسكار أفضل فيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة شهيرة تطعن بنزاهة جوائز الأوسكار: تشترى بالمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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