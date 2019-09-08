معرض “سجون لبنان”: صرخة في وجه العدالة والمسؤولين

في إطار “مهرجان بيروت للصورة ٢٠١٩” الذي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وتنظمه “جمعية مهرجان الصورة – ذاكرة”، والذي افتتح منه أربعة معارض يومي ٤ و٥ أيلول/ سبتمبر الماضيين، فقد افتتح النقيب بلال الحاج ممثلاً مدير عام الأمن الداخلي اللواء عثمان، معرض “سجون بيروت” للمصور الصحفي هيثم الموسوي.

حضر المعرض حشد من المثقفين والمصورين، على رأسهم رئيس اتحاد المصورين العرب أديب شعبان، رئيس البحوث والتطوير في جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دبي محمد الضو، مدير غاليري قدرات عبد الرحيم العرجان.

تضمن المعرض الذي يستمر حتى ١٤ أيلول/سبتمبر مجموعة من الصور التي تتناول معاناة المساجين والحالة المزرية التي يعيشونها والتي لا تتناسب مع المعايير الموجودة في الدول الراقية، كما تبرز حال السجناء الذين يعيشون محشورين في أماكن ضيقة، وفي حالة مزرية لا تليق بالإنسان.

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تجول عدسة الموسوي بين سجون الرجال والنساء، وتترصد سجوناً لبنانية عدة، لتحاكم الحكام لا السجناء، وتحوّل الصور إلى صرخة في وجه العدالة والمسؤولين.

وكانت “جمعية مهرجان الصورة – ذاكرة” التي أطلقت هذا المهرجان في نسخته الأولى، بدعم من بلدية بيروت، وبالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والإعلام قد وزعت برنامجاً مفصلاً أعلنت فيه عن ٢٢ معرضاً تقام في إطار هذا المهرجان الذي يشارك فيه ١٢٢ مصوراً فوتوغرافياً من لبنان والعالم.

يذكر أن رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني افتتح، يوم السبت ٧ أيلول/ سبتمبر، معرض “صيادو رأس بيروت” للمصوراللبناني مروان نعماني على كورنيش عين المريسة.

والإثنين ٩ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٩، يفتتح سعادة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في بيت بيروت (السوديكو)، الساعة السادسة مساءً معرضاً تكريمياً لمصورتين رائدتين: الفلسطينية الراحلة كريمة عبود، لمناسبة مئة سنة على إبداعها، والتي يمكن أن تكون أول امرأة عربية تحترف التصوير الفوتوغرافي، وماري الخازن أول مصورة امرأة لبنانية. بالإضافة إلى مجموعات أخرى لأديب شعبان وعلي بن ثالث في معرض لكل منهما عن الصحراء والماء، ومعرض لأيمن لطفي تحت عنوان “بورتريه مفاهيمي”.

على أن تتوالى تواريخ افتتاح المعارض الأخرى التي يتضمنها المهرجان في أكثر من منطقة من بيروت، بالإضافة إلى مناطق لبنانية أخرى مثل طرابلس وصيدا وبعلبك وصور وحمّانا وسواها.