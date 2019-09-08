كليب نجوى كرم الجديد يتصدر على يوتيوب

تخطّى كليب شمس الغنية نجوى كرم “بعشق تفاصيلك” حاجز المليون مشاهدة على قناة روتانا على يوتيوب؛ فيما دخل الكليب قوائم الكليبات والأغاني الأعلى مشاهدة في تراتد يوتيوب في كل من السويد وألمانيا وهولندا.

الكليب من اخراج وليد ناصيف في رابع تعاون مع كرم، حيث رصدت شركة روتانا ميزانية كبيرة لإنجازه كونه اوّل كليب يصوّر على طريقة “البث المباشر”.

وقدمت نجوى الاغنية مباشرة من مدينة زحلة وتحديداً “البردوني”، حيث تواجدت بين جمهورها وأصدقائها وعائلتها وأقربائها وأدت اغنية “بعشق تفاصيلك” مباشرة امام الجمهور المحتشد لأول مرة. وفي الوقت نفسه تم نقل مقتطفات من الاجواء الحماسية في “زحلة” عبر شاشات عملاقة متواجدة في حمانا، جونية، جزين، إهدن والروشة. كما كان لافتاً تواجد راقصة أمام كل شاشة للتفاعل أكثر مع الجمهور المحتشد. (لقراءة الخبر بالكامل: نجوى كرم من لبنان الى كل العالم… “الفرحة بتلبقلنا”)