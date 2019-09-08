كلوي كارداشيان: لا أحمل أي ضغينة ضد تريستان تومبسون.. وأنا مُسامحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت النجمة كلوي كارداشيان عن حبيبها السابق تريستان تومبسون، وكشفت كلوي لمقدم البرامج الإذاعية ريان سيكريست أول أمس الجمعة في برنامجه الإذاعي، بأنها لا تحمل تجاهه أي مشاعر ضغينة؛ لأنها ليست ذلك الشخص، ولأنها ستتأثر بذلك على المستوى الشخصي إن فعلت.

وتابعت كلوي حديثها إن ذلك الفصل قد انتهى بالنسبة لها، وأنها لا تريد سوى أن تمضي الحياة بهم جميعًا وأن يشعر الكل بالسعادة والنجاح. وأضافت "ما أريده فقط هو أن يصير الجميع أفضل مع مرور الوقت، فذلك هو ما أشعر به في الحقيقة، أعلم أن الكل يخطئ، والفكرة هي كيف يمكن معالجة الأخطاء، وأتصور أن الاعتذار يجب أن يكون مسموعًا وواضحًا، وأنا متسامحة ومسامحة".

وجاءت تصريحات كلوي هذه بعد الكشف عن محاولات يقوم بها تريستان على أمل إعادة كسب ودها من جديد، ورغبته في إعادة المياه لمجاريها من أجل كلوي وابنتهما ترو.

لكن وفق ما أوردته صحيفة ميرور عن مصادر مقربة من النجمين، فإن الأمور بينهما لن تعود على الصعيد الرومانسي من جديد، لكنهما قد يتعاملان بشكل ودي من أجل ابنتهما.