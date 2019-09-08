نيكي ميناج تعتذر عن تغريدتها الصادمة للجمهور









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قدّمت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج اعتذارها عن الطريقة التي أعلنت فيها قرار اعتزالها الفن للجمهور. حيث وصفت تغريدتها بهذا الخصوص بأنها "مُفاجِئة وغير رقيقة". بعد ردود الفعل الصادمة لمحبيها الذين فوجِئوا بها تُخبرهم أنها قررت التقاعد والتفرّغ لتكوين أسرة."

وأشارت في تغريدتها الجديدة إلى أنها ستُوضِح المزيد من التفاصيل عن اعتزالها قريباً. وكتبت: "مازلت هنا، ومازلت أحبكم وأنتم تعرفون ذلك". وأوصت محبيها بأن يستمروا بإحياء أعمالها وغناء الراب حتى وفاتها". وختمت كاتبة: أحبكم كثيراً.

يُشار إلى أن "ميناج" تبلغ من العمر 36 عاماً، وهي تواعد رجلاً يدعى، كينيث بيتي، وألمحت في أكثر من مناسبة أنهما يعتزمان الزواج، وفقاً لعلومات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". فهل هي جادة بقرارها أم سيكون مؤقتاً؟