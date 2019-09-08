شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. كواليس أغنية "جمالو" لـ ديانا حداد باللهجة المصرية بتوقيع مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة تحمل إسم "جمالو" من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبدالسلام وألحان مدين حاملة فيها أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثير من كلمات العشق والغزل .

وتقول الأغنية : جمالو .. ملا قلبي خلاص ملا عينيا وفيه احساس يكفي الناس وكل الدنيا حنيه، بدوب دوبان وعاشقه كمان جمال ضحكت عينيه ديه، ده حبه ده اللي ملا عيني ومهنيني في حياتي معاه .

Advertisements

ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية أخرى بعنوان "أحبك وكذا" وتحمل الأغنية طابع مختلف ومناسباً لأجواء الصيف الحالية من ناحية الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، حيث كررت تعاونها مع الملحن على صابر.













وتأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة تطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفية، حيث أصبحت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ والتوزيع الموسيقى، إلى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد.