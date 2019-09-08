شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الأمريكية سوزان سارندون : جوائز الأوسكار تُشترى ولا تُمنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الممثلة الأمريكية، سوزان سارندون، خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي، جوائز الأسكار، معبرةً أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة.

وأوضحت الممثلة "لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينج" (1995).

وأضافت حسبما نقل موقع قناة العربية : "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز.

وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما، وهو الأكبر في أمريكا الشمالية، ويستمر حتى 15سبتمبر.

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وتمثل سارندون في فيلم "بلاكبيرد" دور أم في آخر مراحل المرض تريد أن تضع حداً لحياتها. وقد عرض الفيلم للمرة الأولى في هذا المهرجان.

وقالت الممثلة (72 عاماً) إنها لا تملك فرصاً كبيرة للحصول على أوسكار عن هذا الدور لأنه ليس لديها الوسائل المادية "لمنافسة بعض الأفلام المدعومة من أشخاص من طينة هارفي واينستين في هذا العالم".

وكان المنتج الهوليوودي النافذ سابقاً وهو في قلب فضيحة "مي تو" قاد أفلاماً عدة من إنتاجه للفوز بالأوسكار قبل أن يتهم باعتداءات جنسية كثيرة.

وبات مهرجان تورنتو يعتبر في السنوات الأخيرة منصة تعزز فرص الفوز بجوائز أوسكار كما حصل خصوصا مع "ذي شايب أوف ووتر" و"جرين بوك" اللذين نالا بعد أشهر قليلة أوسكار أفضل فيلم.